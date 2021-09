Étais-je plus motivé après avoir été sur le banc ? Je suis toujours motivé."

Joshua Zirkzee sourit et quitte la zone d’interview. À l’image de son match : imprévisible. L’attaquant est revenu sur les faits importants du match.

Le manque d’efficacité

"Nous avons perdu trois points aujourd’hui. Bien sûr, pouvoir changer le cours du match quand tu viens de prendre une rouge et que tu es mené 2-0, c’est beau. Mais en première mi-temps, nous devions conclure nous opportunités. Pas uniquement moi, mais aussi les autres. Puis, il y a eu ce but annulé de Refaelov. C’est dommage."

Son match

"Je n’ai pas encore revu le match dans son ensemble mais si je mets mes occasions les plus franches, je dois marquer trois buts. Mais je sais qu’il n’est pas possible de tout marquer. Puis j’ai eu un peu de malchance. Nous devons aussi retenir que nous avons réussi à nous mettre dans la meilleure position possible pour marquer. Nous nous entraînons pour cela et nous devons poursuivre dans cette optique contre Bruges et tenter d’aller chercher la victoire."

La réaction après la carte rouge

"Je termine ce match sur un double sentiment car je trouve que la rouge de Kouamé n’était pas juste. Avec lui en plus sur le terrain, nous aurions eu davantage de chances de gagner le match. Oui, nous avons eu un boost mais nous n’avons pas pu être aussi dominants que nous le voulions. Vu les circonstances, nous devions juste continuer. L’équipe a vraiment joué soudée. Nous avons terminé fatigués. La deuxième mi-temps était très intense. C’était un match très ouvert, avec beaucoup d’espaces."