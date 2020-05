Le Belge Andy Kawaya a tapé dans l'oeil de Xabi Alonso.

L'ancienne gloire d'Arsenal, du Real Madrid et du Bayern Munich Xabi Alonso a raccroché les crampons il y a bientôt trois ans. Depuis lors, le Basque s'essaye à une carrière d'entraîneur. La saison dernière, il a pris en main l'équipe B de la Real Sociedad qui évolue en Segunda División B, l'équivalent de la troisième division.

Interrogé par un journaliste espagnol lors d'un Instagram Live au sujet des meilleurs joueurs de la division, Xabi Alonso n'a pas hésité à répondre le nom d'un jeune joueur belge, pas totalement inconnu : Andy Kawaya, 23 ans et formé à Anderlecht. "Au niveau individuel, Kawaya quand il faut résoudre des situations, c’est le plus déroutant, le joueur le plus différent que j’ai vu", a expliqué Xabi Alonso.

Après ses débuts chez les Mauves (où il a disputé 17 rencontres), Andy Kawaya avait été prêté à Willem II avant de s'engager gratuitement à Malines où il n'est pas parvenu pas à s'imposer. Il se dirige ensuite vers la division 2 italienne à Avellino avant de s'engager en troisième division espagnole du côté de Cultural Leonesa. Dans ce club basé à León, l'ancien anderlechtois a disputé 25 rencontres de championnat inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive.

Mais certainement que les compliments d'un champion du monde doivent lui aller droit au cœur.