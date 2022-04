Selon le journal fiable The Telegraph, Vincent Kompany est un des entraîneurs sur la liste de candidats de Burnley, l'ancien club de Steven Defour. Burnley est actuellement 17e en Premier League, avec deux points de plus mais un match de plus que le premier relégable (Everton).



Burnley a viré son coach mythique Sam Dyche après dix saisons, c'est le coach des U23 Michal Jackson qui a pris la relève jusqu'à la fin de la saison. Anderlecht n'a pas encore reçu d'offre de Burnley. Kompany est encore deux ans sous contrat à Anderlecht.