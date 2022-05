À Anderlecht, le coach est plus suivi par les autres équipes que ses joueurs. Pour la deuxième fois en un mois, Vincent Kompany est cité en tant que recrue potentielle de clubs issus de prestigieux championnats. Après Burnley, il est désormais sur la short list de Wolfsburg.

Matthias Jaissle, coach du Red Bull Salzbourg, était la priorité des Loups mais ne devrait pas venir. La direction du club voit en Kompany un profil qu’elle apprécie : jeune et téméraire. Certains s’interrogent toutefois sur le fait d’engager un jeune coach avec peu d’expérience après les échecs successifs connus avec Mark van Bommel et Florian Kohfeldt.

Le deuxième a succédé au premier en cours de saison avec le même résultat : un renvoi. Wolfsburg n’a terminé la saison qu’à la 12e place et a perdu sa légendaire stabilité.

D’autres coachs sont également sur la liste. On cite, entre autres, Niko Kovac, Thomas Reis et Adi Hütter. Tous trois ont autour de 50 ans et davantage d’expérience que Kompany.

À Anderlecht, comme il y a quelques semaines lorsque le nom de son coach a été cité à Burnley où il faisait également partie d’une liste d’entraîneurs suivis, on prétend ne rien savoir. Idem dans le chef de certaines sources allemandes.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Anderlecht a réalisé une saison correcte qu’il termine à la troisième place du classement. Kompany a surtout proposé un football positif qui a attiré les regards.

On entre dans une période où les rumeurs sont le lot de tous les clubs, mais il est difficile d’imaginer que ces deux révélations soient anodines. On chuchote d’ailleurs au RSCA qu’un départ de Kompany dès cet été ne serait pas impossible.