Comme si la fin de match n’était pas assez folle, un supporter d’Anderlecht a lancé un ballon sur la pelouse au moment du penalty de Kaba arrêté par Van Crombrugge. On le voit attendre le début de la course de l’attaquant louvaniste pour envoyer le cuir vers le terrain. Finalement, la balle s’arrêtera dans le petit filet extérieur du but, sans entrer dans les limites de jeu.

Que serait-il arrivé si la balle était entrée dans la surface de jeu ?

L’interprétation de l’arbitre serait alors entrée en ligne de compte. Il aurait dû estimer si ce second ballon avait perturbé le tireur et/ou le gardien. En cas de réponse positive, il aurait dû faire retirer le penalty. Si pas, il aurait validé la phase et donc l’arrêt du portier du Sporting.

Que risque le supporter ?

Rien pour l’instant. Anderlecht étudie toujours l’option de tenter de l’identifier. Dans les bureaux de Neerpede, on est surtout heureux que le geste du supporter n’ait pas eu de conséquence sur le résultat. Selon le règlement de la fédération, le RSCA peut user de tous les moyens légaux pour l’identifier (photos, images des caméras de surveillance, témoignages de supporters, de stewards…)

On peut aussi préciser que l’incident ne figure pas sur le rapport du Match Delegate. Ce n’est qu’à partir de ce document que des sanctions peuvent être prises envers le club concerné. Il n’y aura donc pas de poursuite pour le RSCA au niveau de la fédération ou de la Pro League.