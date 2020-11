Anderlecht a réformé son "département performance" depuis la mise à l’écart du docteur Sas, devenu médecin de l’équipe nationale. Comme annoncé, Sas a été remplacé par le professeur Luc Vanden Bossche, chef du service de médecine physique et de rééducation à l’hôpital universitaire de Gand. Mais le Sporting a aussi engagé un nouveau kinésithérapeute : Maarten Brecko (36 ans), un Limbourgeois qui compte 13 ans d’expérience et qui est… gardien de but du VV Achel, 14e en P1 limbourgeoise.

Puisque les trois kinés du club effectuent une tournante pour les matchs d’Anderlecht, Brecko va encore pouvoir disputer certains matchs avec son club. Bram Geers, préparateur physique au RSCA, jouait lui aussi au VV Achel. Il y était défenseur.

Niels Mathieu, au club depuis 7 ans, est le nouveau kinésithérapeute en chef. Il remplace Glenn Vercauteren, remercié quelques semaines après son père.

Le big boss du département performance reste le Britannique Damian Roden. Vincent Kompany le connaît de son passage fructueux à Manchester City.

Le staff médical d’Anderlecht se compose de deux médecins, trois kinés, deux masseurs et d’un ostéopathe.