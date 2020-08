Notre expert Yves Taildeman estime que l'arrêt de la carrière de Kompany est la fin d'une époque et que ce choix est audacieux.

Décidément, les révolutions de palais se succèdent à Anderlecht. Le départ de Frankie Vercauteren, nous l’avions senti venir. Mais la décision de Kompany de déjà reprendre le coaching du club et de mettre un terme à sa carrière de footballeur ? Non. Vincent a pris tout le monde à contre-pied. Pourtant, la décision avait déjà été prise jeudi.

Lundi après-midi, Kompany a invité les médias pour expliquer la nouvelle tournure dans sa carrière. Il n’avait plus parlé à la presse depuis des mois, mais il n’a évidemment pas perdu ses qualités d’orateur. Après l’avoir entendu parler pendant une heure, on est tenté de penser qu’il va réussir son défi et son projet.

(...)