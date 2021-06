Via un communiqué de presse, les Mauves indique qu'il s'agit d'un "médian offensif polyvalent, âgé de 20 ans, qui a été intégralement formé à La Masia du FC Barcelone où il a porté très régulièrement les couleurs de l’Espagne lors de sélections internationales de jeunes."

En janvier 2018, le jeune Catalan a été transféré au Borussia Dortmund où il a fait ses débuts professionnels. "Après un prêt de deux saisons à la Sociedad Deportiva Huesca - club aragonais avec lequel il a joué 68 matches, décroché le titre en La Liga 2 et donc la promotion pour jouer un an au sein de La Liga – Sergio Gómez rejoint définitivement le RSCA, où il a signé jusqu’en 2025", indique le club. Il rejoindra le groupe lundi prochain.

“Sergio est un joueur polyvalent qui peut évoluer avec la même réussite en milieu de terrain, sur l’aile et le flanc gauche. Grâce à sa formation au Barça, il est fort techniquement, mais il démontre aussi une saine agressivité, qu’il associe à de la vitesse et de l’explosivité. C’est un joueur au grand potentiel”, précise Peter Verbeke, directeur sportif d'Anderlecht sur le site internet du club. Sergio Gómez s'est lui aussi exprimé sur ce transfert “Je suis content de pouvoir franchir cette nouvelle étape dans ma carrière. Au RSC Anderlecht, j’espère pouvoir contribuer à un beau football offensif. Je peux évoluer à plusieurs positions, j’espère donc pouvoir aider l’équipe à la place où l’entraîneur aura le plus besoin de recourir à mes services”, explique-t-il.

C'est le 5e transfert annoncé par Anderlecht après le gardien Colin Coosemans (La Gantoise), Wesley Hoedt (Southampton), Taylor Harwood-Bellis (Manchester City) et Lior Refaelov (Antwerp).