La réorganisation du staff médical à Anderlecht va rapidement connaître son dernier épisode après une fin de saison mouvementée : un K1 (kiné en chef) va être nommé avant le début de la saison.

Ce sera la dernière recrue à ce niveau. Son nom n’a pas encore filtré mais c’est lui qui sera responsable des autres kinés, tout en étant lui aussi au travail avec les joueurs (équipe A, U21 et Dames). Il sera l’un des bras droits de Kristof Sas, le big boss de la cellule médicale.

Début mai, la direction, via Frank Arnesen, avait licencié cinq membres de son staff médical pour raisons budgétaires, notamment à cause de l’absence de Coupe d’Europe (même si ce n’était pas encore totalement certain à l’époque) : Rutger Van Snick, Jens Tummeleer (physios), Frederik Bracke (performance manager), Gino Devriendt (diététicien) et Mathias Roelands (soigneur).

En off, beaucoup de joueurs du Sporting avaient critiqué le niveau de l’encadrement médical du RSCA cette saison. Le club espère désormais repartir sur de meilleures bases, même s’il y aura moins de personnel.