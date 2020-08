Micah Richards, Roberto Martinez, Yaya Touré, Jan Vertonghen, Gary Lineker, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Dries Mertens et même... le Maire de Manchester ainsi que son papa, son frère, son épouse et ses enfants ont envoyé leurs meilleurs voeux de réussite à Vincent Kompany à travers une vidéo montée par le club et postée sur les réseaux sociaux du RSCA.Nul doute que tout ce soutien aura ému le jeune entraîneur.