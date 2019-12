Ce qui devait être une belle histoire d’amour entre Trebel et le Sporting d’Anderlecht est devenu un véritable calvaire pour le Français. En presque trois ans, il a dû faire face à un tas de revers.

1 Le public

Sa première mission à Anderlecht était de convaincre le public du fait qu’il n’était plus un Standardman. "Cela n’a pas été facile d’être accepté", disait-il après un an et demi. Il y est finalement parvenu, ce que Steven Defour, lui, n’a pas réussi à faire. Mais il n’a jamais été le joueur le plus populaire non plus.