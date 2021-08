Il a presque été accueilli comme le chevalier blanc au Lotto Park. Comme celui qui allait enfin guider les Mauves vers la victoire. S’il a eu droit à 30 minutes de jeu (plutôt encourageantes) en Albanie, ce dimanche Joshua Zirkzee a pu mener l’assaut d’entrée de jeu et croiser le fer avec les Métallos. Pour intégrer son nouveau numéro 9, Vincent Kompany a décidé de laisser son 3-4-3 de côté pour déployer ses troupes en 4-2-2-2. Histoire de pouvoir aligner un quatuor offensif composé du Néerlandais, de Benito Raman, de Yari Verschaeren et de Lior Refaelov, dont les dernières sorties ont fait bien plus que justifier une place de titulaire. (...)