Personne ne voulait utiliser le mot "revanche" de part et d’autre. Mais on n’est pas obligé de les croire. Lundi au Bosuil, c’était avant tout Kompany contre Vercauteren, malgré les enjeux au classement. Et Vince The Prince a donné un coup de vieux au petit Prince du Parc Astrid. Une leçon dans les chiffres et dans le style pour le plus large succès du Sporting à l’extérieur en trois ans (1-4 aussi en juillet 2018 à Courtrai sous Vanhaezebrouck).

La philosophie romantique et offensive de Kompany a trouvé un parfait terrain d’expression sur le billard anversois. Et le système attentiste de Vercauteren n’a jamais trouvé la solution avec ses deux artistes, Lamkel Zé et Refaelov isolés sur leur île. Le Soulier d’or traîne son spleen depuis le départ de Leko. Et le Camerounais, invisible, aurait tout aussi bien pu ressortir son vieux maillot du RSCA.