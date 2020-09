Il fut un temps pas si lointain où les journalistes suiveurs d’Anderlecht devaient régulièrement fouiller dans les livres de statistiques : depuis quand le Sporting n’avait-il plus aussi peu marqué ? Depuis quand le Sporting n’avait-il plus loupé l’Europe ? Depuis quand le Sporting n’avait-il plus terminé aussi bas ? Le club battant, au passage, de très anciens records négatifs. On devait parfois préciser "après-guerre", parfois même pas… Profitant d’un calendrier favorable, le RSCA de Vincent Kompany nous fait ressortir les archives. Mais, pour des chiffres positifs, cette fois. Et tant pis si le terme est sensible actuellement à Neerpede. En ce début de saison, les Mauves semblent prêts à rebondir après avoir touché le fond, puis creuser encore un peu.

4 années sans une telle série d’invincibilité

Le 15 février 2020, il y a 225 jours ce dimanche. C’est la date de la dernière défaite des Bruxellois, sur la pelouse de Malines (2-0). Depuis, ils ont enchaîné 9 matchs sans défaite. Avec une différence de buts de… +21 (30-9). Pour trouver trace d’une telle série d’invincibilité au Sporting, il faut remonter 4 ans en arrière, déjà. Entre le 27 novembre 2016 et le 26 février 2017, les hommes de Weiler avaient enchaîné 13 rencontres de championnat sans perdre. C’est lors d’un déplacement à Malines (encore !) que la série avait pris fin (3-2 avec des buts mauves de Teodorczyk et Nuytinck, aujourd’hui à l’Udinese).