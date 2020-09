Van Crombrugge 6

A dû effectuer une double parade sur un obus d’Adriano et le rebond de Ngoy. Pour le reste, il n’a pas eu de boulot… jusqu’à ce but tardif de ce même Ngoy, sur lequel il ne pouvait rien faire.

Murillo 6,5

Au four et au moulin, comme chaque semaine. Est le joueur le plus régulier d’Anderlecht. A multiplié les actions offensives, sans toutefois trouver la faille.

Vranjes 6