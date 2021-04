À six reprises dans son histoire, le RSCA a dû se qualifier pour l’Europe dans son dernier match du championnat. Le bilan : quatre succès, un échec et un match non joué...

L’Anderlecht de Vincent Kompany doit donc attendre la dernière journée de la phase classique du championnat pour faire un pas géant vers une qualification pour la Coupe d’Europe. Pour rappel : les trois premiers des playoffs 1 seront européens, le quatrième doit jouer des barrages contre le vainqueur des playoffs 2, sauf si c’est Genk qui gagne la Coupe. Dans ce cas, les quatre participants aux playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2 seront qualifiés pour l’Europe.

Ce n’est pas la première fois de leur histoire que les Mauves doivent décrocher un ticket européen lors de leur ultime match. Et souvent Anderlecht a bien géré la pression.