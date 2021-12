Vincent Kompany a toujours le sourire à l’évocation d’un ancien équipier. Sergio Agüero ne fait pas exception à la règle. L’Argentin vient de mettre fin à sa carrière suite à des problèmes cardiaques.

"Dommage qu’il parte de cette manière", dit Kompany. "On débat souvent sur 'qui peut être considéré comme une légende ?' Sergio est clairement une légende de Manchester City et de la Premier League. Il a marqué, a été décisif dans des moments importants. Il a presque tout gagné. J’espère qu’il aura, comme moi, la chance de trouver du plaisir après sa carrière."

Kompany affirme qu’un lien spécial le relie au buteur. "C’est difficile de le décrire. Dans notre vie, nous évoluons grâce à l’influence de certaines personnes. Et je ne peux écarter Sergio des succès que j’ai connus. Et je dis ça comme joueur et comme être humain. C’était un mec à part, unique et qui avait un gros impact sur votre vie."

Son meilleur souvenir avec lui "comme tout le monde le sait", précise Kompany est le but du titre de Manchester City dans les arrêts de jeu face à QPR en 2012.

"Le jour où Agüero marque son fameux but, il m’a dit : ‘c’est mon moment’. La semaine d’avant Yaya Touré avait dit pareil face à Newcastle. Il a mis deux buts. Et durant 93 minutes contre QPR, je me suis dit que Sergio m’avait menti. Il était le plus pourri sur le terrain et je me disais que j’allais devoir lui en toucher un mot après le match. Et là, il marque. C’est ça qui fait qu’il est unique. Quand je le croise, avant de dire bonjour, je lui dis merci."