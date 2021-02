De tels derbys, Anderlecht va en réclamer d’autres. Et le plus souvent possible. Vincent Kompany s’est certainement dit au coup de sifflet final : "Vivement la saison prochaine" et "Plus que trois adversaires à sortir pour rêver d’un trophée".

Anderlecht a sorti sa tenue de soirée pour s’offrir une revanche du 0-3 d’il y a quelques années et pour affirmer son statut de numéro 1 de la capitale.