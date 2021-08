A 10 jours du lancement de sa campagne européenne avec le tour préliminaire en Ligue des Champions, le RSCA Women continue de construire son noyau pour la saison prochaine.

Cette fois, c'est le milieu de terrain qui a été ciblé avec l'arrivée de la jeune Slovaque Karina Pelikánová. A 18 ans, elle vient d'Heerenveenn aux Pays-Bas.

Chez les championnes de Belgique, elle portera le numéro 22. "Je savais que le RSC Anderlecht est le plus grand club de Belgique et que la qualité du football est vraiment élevée ici", affirme la joueuse sur le site du club. "C'est donc un immense plaisir pour moi de jouer avec toutes les joueuses internationales. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai continué à m'entraîner avec des garçons, parce que j'avais besoin d'être mise au défi. Je pense que je peux améliorer mon football au RSCA et c'est la chose la plus importante à mes yeux. L'entraîneur Johan Walem m’a d’ailleurs expliqué tout le potentiel qu’il voit en moi."