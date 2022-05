La joueuse de 25 ans évoluait à Gand depuis 2016, où elle était capitaine, et comblera, notamment numériquement, l'arrêt de Britt Vanhamel en défense centrale.





Si Silke doit se contenter des seconds rôles en équipe nationale, barrée par De Neve et Tysiak, elle apportera tout de même son expérience, notamment celle d'avoir gagné déjà trois Coupes de Belgique (alors que les éditions 2020 et 2021 ne sont pas allées au bout) et qui compte 7 caps.





Le RSCA précise qu'elle portera le numéro 21, elle a signé jusqu'en 2024.





Ce jeudi, le club présentera les deux dernières recrues et aussi le nouveau coach.

Le mercato entrant est assez animé du côté d'Anderlecht qui s'offre ce mercredi l'arrivée d'une nouvelle Red Flame avec Silke Vanwynsberghe.