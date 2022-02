Anderlecht pouvait faire la bonne affaire dans le top 4 mais a été trop discret devant le but d’OHL.

Pour se permettre de regarder vers le haut, il faut être capable de saisir les opportunités. Anderlecht vient d’en louper une belle en ne parvenant pas à s’imposer sur le terrain d’OHL.

Tous les éléments étaient pourtant réunis pour réaliser la belle affaire en vue des Champions playoffs. Et même du podium. Avec le faux pas de l’Union et le choc entre le Club Bruges et l’Antwerp de ce dimanche, Anderlecht aurait pu venir se coller au trio de tête. Et en bonus, les Mauves auraient repoussé Malines encore un peu plus loin dans la lutte pour les PO1.

Pour cela, il aurait fallu que Vincent Kompany vienne à bout de sa bête noire : Marc Brys.

(...)