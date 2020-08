Dimanche matin, Vincent Kompany devra sortir son plus beau speech pour motiver l’équipe. Il faudra faire preuve d’imagination et peut-être même un peu grossir le trait pour faire comprendre à cette équipe d’Anderlecht qu’elle ne doit pas s’engager sur la même voie que la saison passée. De tout en haut de la tribune principale de l’Afas Stadion, on avait une forte impression de déjà-vu. Une opportunité à saisir transformée en occasion gâchée.