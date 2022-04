L’Union a remporté les deux premiers derbys bruxellois. Vincent Kompany veut tout faire pour inverser la tendance dimanche à 18h30.

Il pourra compter sur tout son noyau à l’exception de Majeed Ashimeru. S’il ne connaît pas la gravité de la blessure du médian, Kompany a affirmé qu’il était "impossible de le faire jouer ce week-end." Les jours qui viennent nous diront s’il peut encore espérer jouer avant la fin de saison.

Anderlecht est ambitieux mais ne le clame plus aussi haut et fort que la saison passée. Un mot d’ordre du côté de son coach : rester calme.

"Je dois être le plus calme de tous les entraîneurs durant les playoffs. Nous pensons tous la même chose : celui qui gagne six matchs sera champion. Mais nous allons aborder plusieurs matchs difficiles à commencer car celui face à l’Union. Il y aura des moments lors desquels nous ne serons pas les plus forts mais il faudra répondre présent. Et, je le répète, rester calme."

Les Unionistes ont deux fois joué un mauvais tour à leurs voisins. Ce qui n’empêchera pas Kompany d’aborder le match avec sa philosophie. "Je m’adapte toujours à l’adversaire mais changer le fond de jeu… Je sais que si je le fais maintenant, dans dix ans je me dirai que je n’aurais pas dû le faire."

Taquiné sur le but encaissé au stade Marien sur une combinaison sur corner, il a maintenu que son analyse était la bonne. "Je ne vais pas dévoiler mes plans mais dire qu’il y a, a priori, peu de danger sur une frappe si lointaine reste la bonne analyse."

Il a aussi tenté de se délester d’un maximum de pression. Anderlecht arrive à l’Union dans la peau de l’outsider. Une posture habituellement dévolue à Felice Mazzù, coach des Unionistes. "L’Union a mérité son statut de favori. C’est un fait avec autant de points d’avance en championnat. Peu importe l’histoire, la taille du club, les joueurs ont joué en champions. L’Union a été fantastique cette saison mais chaque match est une nouvelle opportunité pour nous."