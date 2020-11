Interview surprenante d’Urbain Haesaert (79 ans), ancien chef du scouting de l’école des jeunes d’Anderlecht, retourné à l’Ajax Amsterdam en 2018. À Sporza, il a déclaré au sujet de l’Académie d’Anderlecht : "Elle est extraordinaire. Le scouting est très performant. Je dirais qu’Anderlecht est dans le top 10 ou même dans le top 5 des meilleures écoles de jeunes en Europe. Anderlecht a une meilleure école des jeunes que les clubs anglais. Barcelone, c’est une institution. La meilleure formation ? Elle est donnée à l’Ajax."

Haesaert a également évoqué le cas de Rayane Bounida (14 ans), le plus grand talent de Neerpede qui joue déjà en U16, où il n’est pas toujours titulaire, cette saison. Haesaert : "Lui, c’est le top absolu. Il a tout. Il joue des deux pieds, a un excellent contrôle, voit le jeu, fait directement une action offensive, donne la passe au lieu de dribbler pour rien, il marque… Il est encore petit et ne sera jamais très grand. Je ne le vois donc pas jouer comme neuf, mais à plusieurs autres positions."

On le sait :Bounida est dans le viseur des plus grands clubs, mais son papa aimerait qu’il perce à Anderlecht. Haesaert : "Je confirme qu’on aimerait encore bien l’avoir à l’Ajax. Mais on n’est pas les seuls. Il y a Barcelone, aussi. Et Manchester et Chelsea…"