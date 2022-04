Lior Refaelov possède deux Coupes de Belgique dans son armoire à trophées. Deux récompenses spéciales. En battant le club qui lui a fait vivre ses plus belles émotions, le Club Bruges (en 2020), et celui avec lequel il va tenter d’accrocher une nouvelle ligne à son palmarès, Anderlecht (en 2015).

Refaelov sera le joueur le plus titré sur le terrain avec notamment les deux Coupes précitées. Des trophées dont il a été partie prenante, pour ne pas dire la "clé", à chaque fois avec un schéma qui donne beaucoup d’espoir à Anderlecht : buteur et un des hommes du match.

Sans toutefois oublier la désillusion de 2016 face au Standard où malgré son but, Refaelov avait vu Ivan Santini et les Rouches lui piquer la vedette… et le titre.