Avec ses coéquipiers Ruiter, Broos, Dockx, Van Himst et Rensenbrink, Gille Van Binst (71 ans) est le recordman du nombre de victoires d’Anderlecht en finales de Coupe de Belgique. La DH-Les Sports + est retournée avec lui au Heysel, où il a remporté quatre fois le trophée avant de s’incliner contre le Club Bruges. "Je préférais jouer au Parc Astrid qu’au Heysel, où la piste d’athlétisme était encore plus large que maintenant et où les vestiaires étaient des petites cabanes en bois", sourit Van Binst, qui souffre de la maladie de Parkinson et qui se remet d’un cancer de la prostate. "Mais cette finale de Coupe comme dernier match de la saison était une tradition. À cette époque, la Coupe était aussi importante que le championnat."