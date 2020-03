Voici les réactions des Anderlechtois au micro de Proximus TV et VOO sport.

Van Crombrugge : "En première mi-temps il y a eu une petite action, c’est tout. Il fallait rester concentré mais ce n’est pas plus mal de passer une soirée tranquille pour une fois. C’est triste pour les gens qui ne pouvaient pas venir au stade et de laisser cette tribune vide. C’est sur que quand les supporters se mettent derrière ça fait plaisir. Les médias ont beaucoup critiqué Vlap, nous jamais. Il a toujours dit qu’il lui fallait du temps. Les joueurs devaient mieux se comprendre, on le voit aujourd’hui. On préférerait être déjà en playoffs mais vu d’où on vient, c’est la meilleure réponse de jouer jusqu’au bout pour y être."

"Ce qui ne me satisfait pas ce sont les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a un peu perdu le contrôle. Pour le reste, le résultat me fait plaisir tout comme la manière et l’efficacité. L’équipe grandit, on a du potentiel et on est en train de le développer dans le bon sens."

Sur Vlap: "Il profite des circonstances et l’équipe le met dans de bonnes dispositions. Il a travaillé et il connaît ses qualités, il savait qu’il devait les montrer en travaillant. Il a compris et a travaillé pour, il est récompensé."

Sur Doku: "On connaît ses qualités mais il lui manquait de l’efficacité devant le but et dans la dernière passe. Lui comme Amuzu ont fait d’énormes progrès. Ils sont en développement, ils ont aussi travaillé et sont récompensés".

Dury : "En première mi-temps on a bien joué mais c’est très vite 2-0. Pourtant on est resté dans le match. En deuxième mi-temps c’était beaucoup plus difficile. Les playoffs 2 sont un autre championnat. On joue le Standard dimanche à la maison, et puis on va préparer ces playoffs. Ce n’est pas un championnat qu’on aime mais on va faire avec."

