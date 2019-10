Après la rencontre, les Anderlechtois étaient déçus tandis que les Pandas se montraient plutôt content de ce point glané.

Le premier Anderlechtois qui s'est arrêté au micro de Proximus est Elias Cobbaut. Le défenseur du Sporting est déçu du résultat: :"On est déçu, on voulait enchaîner les bons résultats. Ce n’était pas facile de jouer sur ce petit terrain et c’est resté 0-0. On doit tout analyser et on va tout faire pour que l’on soit meilleur."

S'il y a bien un Anderlechtois qui s'est mis en évidence ce soir, c'est bien Hendrik Van Crombrugge. Le portier du RSCA aurait préféré voir une victoire plutôt que d'être récompensé du titre d'homme du match: "J’ai fait mon travail, j’aurais préféré une victoire aujourd’hui. C’était moins bon que contre Saint-Trond, Eupen a été mieux organisé que Saint-Trond. Eupen a pris un point à Bruges donc on était prévenu que ce serait difficile. C’était spécial pour moi, 6 ans ici à Eupen, le club restera toujours dans mon coeur."

Frankie Vercauteren regrettait le manque de justesse des Mauves dans le dernier geste: "Il est clair que devant le but, on n’a pas été toujours présent et c’est ce qui nous a manqué ce soir. On savait qu’on aurait difficile ce soir, on a vu ce que voulait Eupen dans ce match. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire. On ne peut plus rien changer ce soir, donc à partir de demain, on va retravailler à l’entraînement pour préparer le prochain match".

Dans les rangs d'Eupen, on était satisfait d'avoir gardé le zéro: "C’est un bon point même si on voulait une première victoire à domicile cette saison. On s’est bien préparé cette semaine, on est resté concentré tout le match et le score est mérité. On sait qu’Anderlecht est une grosse équipe, on a joué la carte de la sécurité, il y a encore des automatismes à travailler. C’est bon de ne pas prendre de but, on va continuer à travailler et on va garder la tête sur les épaules", expliquait le défenseur Olivier Verdon.

Benat San José était un coach heureux à l'issue du match: "On a été très bon aujourd’hui dans un match très tactique, un point c’est bien mais on est quand même déçu vu les occasions qu’on a eu. Historiquement, on sait qu’on a pas autant d’expériences que les grandes équipes belges. On sait qu’on est Eupen. On va rester compact quand on joue et ça a été le cas aujourd’hui en sachant qu’on aurait pu prendre les trois points en fin de match."