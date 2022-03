Van Crombrugge : La première demi-heure, on a eu dur avec le pressing, en seconde période on savait qu'ils seraient un peu plus fatigués après la Coupe d'Europe, on a eu plus d'espaces et d'occasions mais on ne les a pas mis au fond. Ce sont des choses qui arrivent. Le foot n'est pas une science, il peut se passer beaucoup de choses, c'est de notre faute. Le but ? Il faut que je ré-analyse, ça part du gardien adverse, il faut voir si on est bien positionnés. A nous de gérer cette situation pour le top4, faire notre maximum, gagner les deux derniers matchs.

Verschaeren : C'est vraiment dommage pour nous parce qu'en deuxième mi-temps on domine et on a les occasions pour en mettre un. Je me sentais bien, je touchais pas mal de ballons mais il fallait aussi défendre sur le côté. Le coach devait faire des changements, ce qu'il a fait, pour déstabiliser Gand quand on était menés. On savait que c'était un match très important, on s'est donnés à fond, il faudra faire la différence lors des prochains matchs.

Roef : Ce titre d'homme du match ne me fait pas plus plaisir parce que c'est contre mon ancien club, j'ai eu beaucoup de boulot ce soir mais la défense m'a bien aidé, ça me donne de la confiance, c'est un cadeau de jouer avec eux. Le tir de Gomez sur ma gauche était peut-être le plus compliqué à repousser parce que les attaquants d'Anderlecht étaient prêts à reprendre. Après, il faut toujours un peu de chance. J'essaye de faire de mon mieux chaque semaine. Je pense que quand on travaille, on a une deuxième chance et je l'ai saisie. Je crois qu'on sera en Champions Playoffs, on a perdu quelques points contre des plus petites équipes, il faudra monter la mentalité jusqu'au bout.

Vanhaezebrouck : On avait le contrôle en première période sans créer assez d'occasions. On sentait la fatigue chez certains gars, on les a poussés au maximum, c'est le 8e match qu'on joue en 24 jours, ce n'est pas évident. On en a gagné pas mal. Aujourd'hui aussi avec un peu de réussite mais le gardien joue avec nous, ça fait partie du jeu. Pour le reste on a bien défendu, sauf sur Gomez, là je n'étais pas content. Je suis satisfait du but : le départ de l'action puis la passe de Kums est magnifique, l'appel de Tissoudali aussi. Sa finition, c'est tout ou rien, il reprend en force, il me disait qu'il avait hésité à frapper parce que ça lui faisait un peu mal. Autant d'efforts avec cette fatigue, c'est de la grande mentalité de la part de mes joueurs. C'est déjà la 5e ou 6e clean sheets qu'il fait, même si Sinan a des qualités, Davy montre qu'il a su saisir sa chance. Être dans le top 4 à la 32e journée seulement ? J'aurais préféré à la 34e parce qu'il y a deux matchs très compliqués, on doit être contents mais rester focus, aller au Cercle puis contre OHL qui est une bonne équipe de contre, ce n’est pas évident. Heureusement, on a deux semaines avec plus de repos, ça va changer certaines choses. C'est super que le public donne de la voie, c'est ce que j'ai connu lors de ma première période ici, puis il y a eu le covid, ils sont revenus petit à petit, j'espère qu'ils nous soutiendront aussi dans les moments durs. En finale de Coupe, ce sera un gros match entre deux équipes qui méritent d'être dans le top 4. Je dis toujours que 4 équipes en playoffs 1, ce n'est pas assez, il en faudrait 6, voire 8.

Kompany : C'est le foot, c'est la période où il faut être efficace, on a eu nos moments, plus que Gand. Mais Tissoudali est lucide et joue bien le coup. On a une tête de Hoedt à six mètres du but. C'est le foot, j'ai le sentiment qu'il y a encore une équipe qui va laisser tomber des points pour le top 4. La Belgique est le seul pays où on ne prend pas en compte le goal-average. Il faut essayer de gagner nos deux derniers matchs, on doit se concentrer sur nos prestations et on a hâte de prendre notre revanche en finale de Coupe.

On était une des équipes en forme mais Gand était l'équipe en forme. On est venus avec des intentions, c'est le minimum, tout ce que je peux reprocher c'est de ne pas la mettre au fond, on travaillera ces situations, il ne faut pas tout remettre en question. Sur les phases arrêtées, on ne marque pas mais on est toujours dangereux. Je vois ce qu'il se passe pour l'instant et ni Gand ni l'Antwerp n'ont joué un match facile, nous, on prendra ce qui vient.