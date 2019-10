Ovationné par ses anciens supporters d’Eupen avant et après le match, Hendrik Van Crombrugge a pourtant empêché les Germanophones de prendre deux points de plus vendredi.



Si on vous dit que vous êtes l’homme du match...

"Je ne sais pas mais ce qui est sûr, c’est que j’aurais aimé ne pas l’être et rentrer à Bruxelles avec deux points de plus."



Vous avez pris un point pour votre équipe.

"Ça aurait pu être pire mais on était quand même supérieur. On a maîtrisé le match. À part à la fin, on n’a pas donné d’occasion."



Vous oubliez votre magnifique parade en première mi-temps sur la tête de Bolingi.

"Oui, c’était un vrai réflexe mais je n’ai pas encore revu les images."



C’était spectaculaire.

"Ça m’a donné un kick en tout cas. Comme un but pour un attaquant. Ça donne beaucoup de confiance pour le reste du match."



Quelle était l’ambiance dans le vestiaire ?

"On était déçu. On voulait monter dans le classement mais on a perdu deux points. Tout n’était pas négatif non plus. On avait le contrôle du match et on était bien organisé. Il a juste manqué de la créativité dans la zone de vérité. Seul Alexis a réussi à être dangereux avant la pause sur des actions individuelles."



L’absence de Chadli était criante.

"Nacer est grande forme et il a beaucoup de qualités. C’est clair qu’il a manqué à l’équipe. L’effectif doit être capable de compenser une absence. Cobbaut et Kana ont réussi faire du très bon boulot alors que Kompany et Sandler sont absents."



Cela va-t-il mettre un frein à votre confiance ?

"Non, il n’y a pas de raison de douter. On doit encore travailler, apprendre comment trouver des solutions face à des équipes bien organisées. Sur un terrain hyper petit en plus."



Le meilleur moment pour vous n’était-il pas l’ovation reçue des supporters eupenois après le match ?

"Je ne savais pas comment ça allait se passer. Les supporters m’avaient toujours soutenu pendant six ans. Plus que la direction, les fans d’Eupen sont conscients de ce que j’ai signifié ici. Ils m’ont remercié aujourd’hui. C’est la preuve qu’il y a beaucoup de respect entre eux et moi."



Votre successeur De Wolf a fait son match aussi.

"Oui, il a réussi une clean sheet et je sais à quel point c’est compliqué ici (sourire)."