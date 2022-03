Il fallait en avoir le cœur net. Hendrik Van Crombrugge a-t-il définitivement troqué son costume de bon client pour les médias contre celui de capitaine sérieux à la communication cadenassée. "J’ai changé ?", s’interroge-t-il avant de nous demander si ce n’est pas plutôt les journalistes qui ont évolué.

Une question légitime pour celui qui a passé son temps devant les micros à son époque eupenoise. Pour des raisons de trilinguisme et d’aisance. Mais depuis quelques mois, il est plus fermé. Plus carré aussi. "Ça, je vous l’accorde. J’étais plus impulsif avant. Je suis devenu plus adulte mais je ne pense pas être devenu une personne ennuyante pour autant (rires)."

Il est surtout devenu le dépositaire de la sérénité dans le vestiaire du RSCA. Capitaine, bras droit de Kompany, premier relanceur, entre autres. Van Crombrugge cumule les casquettes mais assume toujours.