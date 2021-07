Cette semaine, Vincent Kompany l’a suffisamment martelé : les Mauves doivent (re)construire leurs automatismes. La défaite subie a encore davantage mis cette réalité en évidence. "Mais ce n’est pas une excuse, plutôt une circonstance atténuante", a expliqué Hendrik Van Crombrugge. "L’Union a joué avec un onze identique par rapport à la saison dernière, contrairement à nous où il y a beaucoup de nouveaux joueurs."

Si l’Union a livré une solide prestation, le portier et capitaine anderlechtois estime surtout que les Mauves peuvent s’en vouloir à eux-mêmes. "On a bien commencé, puis on a encaissé. On a égalisé juste avant la mi-temps, donc on fait le plus dur face à une équipe bien organisée. Mais ensuite, on se tire une balle dans le pied sur leur deuxième but. Et puis le troisième est une belle action individuelle de Lazare."

Écarté des terrains pendant neuf mois suite à sa terrible blessure au genou, Van Crombrugge a enfin pu regoûter aux sensations d’un match officiel, à enjeu. Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité. "Je suis content de revenir après tout ce temps… Le fait qu’une toute nouvelle défense ait joué devant moi n’a donc pas changé grand-chose (vu son absence prolongée). Je trouve qu’on ne leur a pas donné beaucoup d’occasions. La réaction du public ? Il faut apprendre à s’y faire et à digérer cela quand nous jouons pour un club comme Anderlecht. Il faut que tout le monde se soutienne. Nous devons encore grandir, apprendre de nos erreurs et nous créer davantage d’opportunités. Mais je ne rentre pas à la maison inquiet."