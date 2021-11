Refaelov : "C'est toujours difficile de battre Charleroi. C'était très important de prendre les trois points pour tous les gens qui travaillent à Anderlecht, le staff, les supporters et l'équipe. Un mois que je ne jouais pas beaucoup et c'était important pour moi d'être sur le terrain avec la coupe qui arrive cette semaine."

Van Crombrugge : "Ce n'est jamais facile ici. On doit être honnête on avait pas mal de pression mais on est resté serein. On sentait qu'il était temps de prendre nos responsabilités, Anderlecht doit toujours joueur le haut du classement."

Ilaimaharitra : "C'est un double sentiment aujourd'hui. En première ils n'ont pas plus d'occasion que nous, en deuxième Anderlecht était plus efficace que nous et c'est dommage. Je marque le but de l'espoir et c'est dommage qu'il ne serve à rien. C'est frustrant de pas faire mieux contre les gros, c'est chiant tout simplement."

Kompany : "Grosse victoire aujourd'hui contre une bonne équipe. C'est le mérite de l'équipe et je suis content pour eux. Il y a toujours de la pression à Anderlecht et il faut apprendre à la savourer et en faire une force. Je ne suis pas spécialement soulagé, je reste calme. C'est un bon résultat mais on peut faire mieux."