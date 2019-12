Découvrez toutes les réactions après Anderlecht - Bruges (0-2) au micro de RTL.

"Les spectateurs diront que c'était facile mais c'était vraiment disputé. On avait à cœur de venir jouer et imposer notre foot, je pense que la victoire était méritée. Grâce à notre but rapide, Anderlecht a dû plus sortir. Cela nous a offert plus d'espace pour jouer dans le dos de la défense. On est ambitieux... Tout ce que je peux vous promettre, c'est que l'on va tout faire pour aller jusqu'au bout."

Vormer: "On a très bien joué aujourd'hui. On a réussi à mettre la pression sur Anderlecht, ils n'ont pas eu d'occasion. Avant de penser au doublé, on a un match important contre Gand dimanche en championnat."

Van Crombrugge: "On est tombé contre une équipe supérieure, c'est tout."

Clément: "Nous étions vraiment forts. La première mi-temps était déjà bonne mais la seconde était vraiment top. On a su faire ce que l'on voulait avec beaucoup de pression, de la construction, des mouvements, de jolis buts et des courses en profondeur. Je suis très heureux qu'on se qualifie. On avait déjà eu des occasions en première mi-temps mais tout le monde était prêt à mettre de l'engagement et de la volonté après la pause. Pour l'instant, nous sommes l'équipe à battre mais la route est encore longue pour faire le doublé. On doit prendre match par match. Il nous reste un peu moins de 60 heures avant notre match à Gand donc je suis curieux de voir comment ils réagiront demain. Il nous reste deux finales avant la trêve."

Vercauteren: "Les dix premières minutes étaient difficiles mais on a réussi à rééquilibrer les échanges même si on n'était pas très dangereux. On n'a pas toujours fait les meilleurs choix. On espérait évidement continuer comme ça en seconde mi-temps mais on encaisse dès la reprise. On prend notre deuxième but sur une phase arrêtée où tout le monde ne fait pas son travail. Bruges était meilleur et a su gérer. Le deuxième but a fait mal au niveau mental, on n'a pas su retrouver notre confiance et notre jeu. Il faut tirer les conclusions du match d'aujourd'hui. On doit rehausser notre niveau sur différents points de vue. Le top 6 est mathématiquement encore possible donc il faut y penser."