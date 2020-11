Van Crombrugge ravi d'avoir prolongé avec le RSCA: "Avec mon nouveau contrat, je suis plus tranquille" AnderlechtInterview Christophe Franken © Belga

Hendrik Van Crombrugge parle de son augmentation mais aussi du brassard confié par Kompany et de la jeunesse noyau.



Privé du rassemblement des Diables à cause d’une petite blessure, Hendrik Van Crombrugge va pouvoir profiter d’un peu de calme après une période très agitée, entre sa première cap avec les Diables, la naissance de son deuxième enfant et la prolongation de son contrat à Anderlecht. Le capitaine s’est confié pour la chaîne du club.



(...)