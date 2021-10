Van Crombrugge: "C'est un bon résultat mais on a été supérieur à Bruges aujourd'hui. C'est malheureux ma très mauvaise prise de décision sur le but de Rits. Je pense que je dois dégager ce ballon... Je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est la vie d'un gardien. J'aurais pu pleurer dans mon coin mais je suis resté concentré et j'ai été faire un arrêt qui empêche le 0-2. On devrait essayer de conclure plus rapidement nos occasions également."

Mignolet: "Un point ici c'est toujours bien. Evidemment on veut gagner mais sur l'ensemble du match c'est un bon point. Les deux équipes ont eu des occasions et ce but est dommage, j'anticipe un peu un centre de Raman et il frappe directement. C'est dommage mais Anderlecht méritait un but."

Rits: "Score logique cette après-midi, un nul ici ce n'est jamais mauvais. Sur mon but on effectue un bon pressing et je suis content de surgir au bon moment. C'est un bon résultat qui va nous donner de la confiance."