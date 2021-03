Mauvaise nouvelle au RSCA : Hendrik Van Crombrugge ne jouera plus cette saison. La guérison de sa blessure au dos prend plus de temps que prévu. "Je suis sur la bonne voie", nous a confié le capitaine du RSCA fin février. La situation a changé depuis. Il a connu une petite rechute et ne sera pas prêt à rejouer avant la saison prochaine.

Le RSCA a communiqué via son médecin Luc Vanden Bossche. "Nous suivons de près le rétablissement d’Hendrik. Dans les semaines à venir, nous allons progressivement augmenter la charge de travail d’entraînement. L’objectif est qu’Hendrik commence la préparation de la saison prochaine en forme."

Timon Wellenreuther terminera la saison entre les perches du Sporting d’Anderlecht. Pour le gardien, l’impact de cette nouvelle va au-delà de sa simple absence des terrains. Cette rechute l’oblige à faire une croix sur ses rêves d’Euro pour lequel il était un des outsiders pour la place de troisième gardien.

Son grand transfert estival est également remis en question. Qui déposera une grosse somme (espérée par Anderlecht) pour un gardien qui n’a plus joué en club depuis début novembre 2020 ?

Sa valeur est estimée à plus de 6 millions et le RSCA en espère davantage vu son importance dans le groupe. Seule bonne nouvelle pour le RSCA : il pourra profiter des arrêts de son gardien une saison de plus.

Lukas Nmecha face à un conflit horaire ?

Ce mardi soir, l’Allemagne U21 de Lukas Nmecha s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro U21 grâce à un nul blanc face à la Roumanie. Nmecha a, d’ailleurs, manqué un penalty.

Si Anderlecht joue le barrage pour un ticket européen en fin de saison, cette qualification pourrait être problématique. Les quarts de finale se jouent le 31 mai. Le match de barrage est la veille. Nmecha (et peut-être Bruun Larsen qui joue ce mercredi) devra faire un choix.