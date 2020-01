Le départ d’Alexander Nübel, actuel gardien de Schalke 04, cet été pour le Bayern Munich ouvre des possibilités aux portiers prometteurs.

Hendrik Van Crombrugge figure dans cette catégorie. La direction des Königsblauen suit de près le gardien du RSCA. Il fait partie de la liste des possibles remplaçants de Nübel pour juin prochain. Van Crombrugge a énormément évolué ces derniers mois. Après avoir rejoint l’équipe nationale, il a explosé à Anderlecht, devenant à la fois un patron et une assurance défensive. Les Mauves auront du mal à conserver le portier s’il continue à ce niveau.

Dans le sens des départs, Isaac Kiese Thelin est proche de s’engager avec Malmö. L’attaquant suédois n’est pas parti en stage et finalise les détails de son prêt avec option d’achat. Pour le remplacer, un nouveau nom est cité : Mustapha Bundu. Selon les médias danois, l’attaquant d’Aarhus est suivi par le RSCA. Il a 22 ans, vient de Sierra Leone et coûterait plus de 3 millions.