"On voit au jour le jour comment sa blessure à la main évolue", répond Kompany. Il compte repartir avec le même trio offensif que contre le Standard : Nmecha entouré de Bundu et Mukairu. L’entraînement de mercredi ne permettait par contre pas de savoir qui jouerait numéro 10. Vlap et Verschaeren sont en balance, puisque Tau est toujours blessé (déchirure musculaire).