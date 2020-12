Mine de rien, Anderlecht a dû se passer de son gardien et capitaine Hendrik Van Crombrugge (27 ans) lors des trois derniers matchs. Et ce n’est pas dit qu’il sera de retour à court terme. Sa blessure à la main est plus sérieuse que prévu initialement. Le staff médical ne sait pas quand il pourra rejouer.

Retour à la 93e minute de La Gantoise - Anderlecht du 8 novembre. À 1-1, Van Crombrugge laisse passer un coup franc puissant mais peu dangereux de l’Ukrainien Bezus entre les jambes. Vincent Kompany pousse un ouf de soulagement quand Van Crom parvient à mettre la main gauche sur le ballon avant qu’il ne dépasse sa ligne de but.