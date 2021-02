John van den Brom était très dur pour ses joueurs. "Quand on perd autant de ballons que nous contre Anderlecht, le système de jeu a peu d’importance", déplorait-il en défendant son choix tactique. "C’était impossible de compter le nombre de mauvaises passes. On a bien aidé Anderlecht à développer son jeu préféré. On a permis à Sambi Lokonga de jouer le match de sa vie. Pourtant, lors de la théorie, on avait demandé de le mettre sous pression. Mais on s’est mis nous-mêmes sous pression. J’ai dit aux joueurs qu’on a joué avec la peur au ventre, comme si on n’avait rien dans le pantalon."

C’est la deuxième fois en huit semaines que van den Brom s’incline contre son ex-club. "Anderlecht joue toujours bien contre nous. À certains moments, ils nous ont balayés du terrain. On peut être contents que le score ne soit pas plus élevé. C’est une énorme gifle. Je déteste perdre, mais c’est surtout la manière qui me dérange profondément. On attendait tellement de ce match."

Genk a un bilan de 5 sur 21 et n’a plus que deux points d’avance sur Anderlecht. "On va tous devoir réagir : aussi bien moi que les joueurs. Je sais que le match de Coupe contre Saint-Trond est important. Et samedi, on a un match difficile à Ostende. Les playoffs 1 sont sacrés pour notre club. Il ne faut pas qu’on gaspille notre avantage. Mais j’y crois. On a une trop bonne équipe."