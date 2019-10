Anthony Vanden Borre est proche de son come-back à Anderlecht.

Pour le moment, le défenseur s’entraîne encore avec les U21 et individuellement. Cette situation devrait changer d'ici quelques semaines: "Quand il sera prêt, on va l'intégrer dans le noyau", expliquait Frankie Vercauteren à son point de presse hebdomadaire. "On verra s'il sera prêt pour le prochain match amical. Il y a deux semaines, il n'était pas encore apte à jouer."

Vercauteren a également confirmé notre info du jour: Vincent Kompany et Phillip Sandler sont bien indisponibles pour le déplacement à Eupen de ce vendredi soir. "On va réévaluer leur situation de jour en jour. Sandler a passé un contrôle chez un médecin à Barcelone qui a confirmé le diagnostic de notre propre staff médical", poursuivait-il.

Le Sporting d'Anderlercht récupère Luckassen pour affronter les Pandas.