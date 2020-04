Plus rien ne nous étonne, venant de lui...

Est-ce que, en regardant la vidéo (postée sur Facebook par la Mauves Army) où Anthony Vanden Borre souhaite beaucoup de courage aux supporters pendant le confinement, votre regard a aussi été attiré par les chaussures de football noires que l’Anderlechtois porte ? Il s’agit des anciennes Adidas Copa Mundial, la référence ultime dans le monde de la chaussure de foot.Les Copa Mundial ont déjà 38 ans mais ne sont presque plus utilisées par les footballeurs, qui préfèrent des versions modernes, ultra-légères et fluorescentes. Parmi les entraîneurs, comme Vercauteren, Zetterberg ou Frutos, il y en a qui ne veulent rien d’autre aux pieds que les anciennes Copa.Vanden Borre portait déjà ce genre de chaussures en 2005, notamment quand Anderlecht a affronté Chelsea en Ligue des Champions. Il n’a pas de contrat avec Adidas en ce moment, et ne porte pas les chaussures (parfois conseillées par des podologues) pour des raisons médicales. Mais on le sait, VdB aime bien être différent que les autres.Le Standard a aussi eu un amoureux des Copa Mundial en la personne du Danois Alexander Scholz. À OHL, c’est le défenseur Kenneth Schuermans qui se fait parfois charrier pour ses chaussures rétro.