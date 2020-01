Encore une petite victoire pour le joueur formé au club.

Frankie Vercauteren l’a annoncé : Anthony Vanden Borre (32 ans) est enfin affilié - la fédération congolaise a livré les documents nécessaires - et il pourrait donc jouer contre le Club Bruges. Mais VdB ne sera pas encore dans la sélection. Il lui faut du rythme de match (c’était clair contre Lugano en stage) et Anderlecht organise un match amical à huis clos, contre OHL, le 27 janvier. Il ne jouera donc pas au Cercle non plus. Ce que Vercauteren n’a pas dit, c’est qu’Anthony a déjà signé un contrat à Anderlecht. La signature ne date pas d’hier et il s’agit d’un contrat minimum. Pour des raisons d’assurance, Anderlecht était obligé de le mettre sous contrat. S’il parvient à jouer des matchs officiels en équipe A, Vanden Borre peut graduellement obtenir une hausse de son salaire. Mais il est exclu que VDB puisse déjà réclamer un gros contrat cette saison, même si ses prestations dépassent les attentes. Vanden Borre n’est pas à Anderlecht pour des raisons financières. Il veut aider son ami Kompany et relancer sa carrière. Le jour où il remontera sur le terrain (le 2 février contre Mouscron ?), il peut s’attendre à une standing ovation de la part du public.