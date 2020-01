Anderlecht Vanden Borre trop court pour affronter Bruges RVP

Le staff anderlechtois aurait rêvé voir Anthony Vanden Borre reprendre en match officiel dès la reprise face à Bruges dimanche prochain. Ce ne sera toutefois pas le cas. “Le but est qu’il joue une partie de match amical ce samedi. Nous verrons ensuite quel sera le prochain pas et ce qu’on peut faire avec lui sur le court terme.” Frankie Vercauteren affirme que s’il a osé reprendre le joueur ce n’est “pas pour compter sur lui dans trois mois” mais pour le voir au plus vite sur la pelouse.



“Il ne sera pas prêt pour la reprise mais le but est qu’il joue avant la fin du mois. Nous jouerons également des amicaux par la suite pour lui donner du rythme.”