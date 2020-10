Wouter Vandenhaute est l’homme qui a proposé à Kompany de devenir T1 à temps plein.

Avec 13 sur 24 après un programme assez facile, le début de championnat d’Anderlecht ne répond pas vraiment aux attentes. Mais Vandenhaute ne panique pas. "Avant la saison, on visait les playoffs 1, et c’est encore réaliste. Sommes-nous favoris pour terminer dans le top 4 ? Probablement pas. Mais on a nos chances. À nous de les saisir. Je suis content du noyau que nous avons. Notre directeur sportif, Peter Verbeke, a fait un travail fantastique… avec un budget qui est la moitié de ce que Vlap a coûté la saison passée. Ne jugez pas encore nos transferts ! Ils n’ont pas encore joué !"