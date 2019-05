Vanderhaeghe était coéquipier de Kompany quand il a débuté à Anderlecht.

"À 16 ans, il n’était pas toujours d’accord avec les anciens", sourit Yves. "Parfois, on se demandait comment ce petit jeune osait avoir une si grande bouche. Mais ses remarques étaient toujours fondées. Et elles aidaient l’équipe. Il était déjà un leader à cet âge-là. Mais il a aussi beaucoup appris des vieux renards comme moi et surtout Tihinen, qui jouait à ses côtés en défense. Il peut réussir à Anderlecht, mais ce ne sera pas facile ! Il devra avoir un très bon staff, parce que s’il doit faire trop de travail comme coach, il risque de ne plus être affûté comme joueur."