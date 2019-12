Anderlecht Vanhaezebrouck: "Scandaleuse, la lettre d'Anderlecht" Yves Taildeman

Hein Vanhaezebrouck a profité de sa présence dans le studio de Sports Late Night pour descendre une fois de plus Anderlecht. Cette fois, il s’en est pris à la lettre ouverte publiée par le club. "C’est scandaleux pour la maison et pour tous les entraîneurs qui y ont travaillé. Chaque année, nous avions comme tâche de remporter le titre. Et maintenant, le club se donne trois ans pour être champion ? Pas de problème si c’est une année de transition ? Restons sérieux, ça ne tient pas la route. Et cette lettre est l’idée de l’inspirateur, hein (NdlR : Kompany) . Et il faut aussi savoir que l’initiateur (NdlR : Coucke) est au club depuis deux ans. Cela fait donc cinq ans avant d’être champion. Bruges a aussi eu une période de transition quand Bart Verhaeghe a repris le club, mais combien de fois ont-ils loupé la Coupe d’Europe ? Jamais. La lettre a l’effet contraire. Une partie des fans estiment qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent pour leur abonnement et ils ne veulent pas attendre trois ans. Ils veulent que leur club se batte pour le titre l’année prochaine."