C’est l’hécatombe à Anderlecht où il y a beaucoup d’incertains pour la réception de Mouscron dimanche.

Exceptionnellement, Frankie Vercauteren a donné sa conférence de presse jeudi. Pour pouvoir assister aux funérailles de Robbie Rensenbrink vendredi. Il sortait tout juste de la séance du jour et il est arrivé avec beaucoup de tracas face aux journalistes. "Je n’avais que 14 joueurs de champ. Et pas un seul attaquant. C’est Makarenko qui a fait office de pointe à l’entraînement. Il n’était pas mal, c’est notre nouvelle solution. Je blague bien sûr."

Pour dimanche contre Mouscron, Sambi Lokonga, Roofe, Nasri, Colassin, Chadli et Amuzu sont incertains. Kompany et Luckassen n’ont pu faire qu’une partie de la séance. Quant à Vanden Borre, il s’est occasionné une déchirure en amical contre OHL lundi, il est out pour plusieurs semaines. En ajoutant la liste des blessés de longue date (Gerkens, Verschaeren, Dimata, Najar...), ça commence à faire beaucoup. "Il faudra attendre samedi et on verra qui est disponible. Et à ce moment-là, on fera des choix", ajoute, pragmatique, Vercauteren.

Entre-temps, le mercato aura pris fin. Avec de potentiels renforts pour le Sporting. "Je sais qu’on est sur plusieurs dossiers mais c’est aussi incertain que mes joueurs (sourire). Il n’y a rien de concret et je ne peux donc pas vous donner des noms. Je suis en tout cas heureux de voir la fin du mercato. Je pourrai savoir sur qui je peux compter."