Le coach d’Anderlecht pourra normalement compter sur Trebel, Kompany et Sandler pour le match de dimanche

La bonne nouvelle est venue de l’infirmerie cette semaine. Trebel, Kompany et Sandler ont repris le chemin de l’entraînement collectif et pourraient être dans le noyau ce week-end.

"Ils ont fait presque toutes les séances avec les autres et tout s’est bien déroulé ce matin. On verra lors de la séance de samedi s’il n’y a pas de réaction. Ce sera une décision de dernière minute. Je devrai prendre en considération le fait qu’ils n’ont pas joué depuis longtemps. Ils ne sont pas capables de jouer trois matches en une semaine."

Il espère que ces trois hommes apporteront une plus-value en termes d’expérience et de travail défensif mais également offensif. Avec 19 buts en 16 matches, Anderlecht a du mal à marquer. Frankie Vercauteren est conscient de ce problème mais ne veut certainement pas critiquer Kemar Roofe, son seul attaquant.

"Combien de buts marquent logiquement les défenseurs centraux ? Et les médians ? On ne doit pas résumer le fait qu’on marque peu uniquement au secteur offensif. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice."

Pour l’instant, tout passe par les pieds de Nacer Chadli qui en est à 6 buts et 4 assists soit une implication dans 55 % des buts bruxellois. Une dépendance dont est conscient Vercauteren. "La Juventus est dépendante de Ronaldo et le Barça de Messi. Logique, ce sont de bons joueurs. Je ne vais pas me plaindre du fait que Chadli soit décisif. Nous devons utiliser ses compétences mais également étendre notre force de frapper offensive à plus qu’un seul joueur."